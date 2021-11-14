ليس هناك اخطر على الثورة، من تضليلها! هل حقاً تريد امريكا نظام ديمقراطي فى السودان؟! - سعيد علام

2021/11/14 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام اى تغيير يبدأ بتغيير فى الوضوع.



سيزار آيرا، روائى من اصل ارجنتينى، Cumpleanos 2001اولاً وقبل كل شئ، يجب علينا ان نحدد طبيعة "الطبقة" او الفئة التى تحكم عالم اليوم، ومن ثم نحدد اى نوع من المصالح التى تعمل على تحقيقها، وفى الاخير، نرى ما اذا كان نشر الديمقراطية فى منطقتنا، تتوافق مع مصالحها واساليب تحقيقها ام تعيقها، وبالطبع، لابد من ان نكون متفقين على اى مفهوم للديمقراطية نتحدث ......





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