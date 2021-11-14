مستشار الكاظمي : اسعار النفط مستمرة بالارتفاع خلال العامين المقبلين

2021/11/14 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

رجح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الأحد، استمرار ارتفاع اسعار النفط عالمياً خلال العامين المقبلين.

وقال صالح، في حديث صحفي، إن "أسعار النفط ستستمر بالارتفاع طيلة عامي 2022 و2023"، عازياً ذلك الى "رد الفعل بسبب انغلاق الاقتصاد العالمي الذي تسببت به جائحة كورونا" .

وأضاف، أن "انفتاح الاقتصاد واستعادة عافيته، سيؤديان الى ارتفاع استهلاك الطاقة، عن تحوطاتها فضلا عن مخزوناتها الجديدة"، مبينا أن "هناك استثمارات سحبت، مما يؤدي الى بقاء الطلب على النفط والغاز"، موضحاً انها "قد تتجاوز 100 دولار للبرميل".

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