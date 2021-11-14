2021/11/14 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة، الاحد، عن سعيها لاستعادة أكثر من ملياري دولار من الأموال العراقية المهربة والتي صدرت فيها أحكام قضائية، فضلا عن 14 عقارا و5 حصص في شركات مختلفة.وقال مدير عام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساع عراقية لاسترداد ملياري دولار “مهربة” المركز الخبري الوطني.

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