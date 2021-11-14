2021/11/14 | 09:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 36Yxcie69nA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوطن والناس مع مصطفى الربيعي | الديوانية - قضاء عفك) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الوطن والناس مع مصطفى الربيعي | الديوانية - قضاء عفك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).