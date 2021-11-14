الطقس: منخفض جوي قادم من البحر الأحمر يقلب أجواء البلاد

2021/11/14 | 09:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال اليوم والأيام المقبلة.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في توضيح تابعه "ناس"، (14 تشرين الثاني 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى وجود غطاء من السحب العالية والمتوسطة الأرتفاع تبدأ من الليلة وتستمر عدة أيام تسبب طقس غائم جزئي إلى غائم في أغلب مناطق البلاد وذلك نتيجة تواجد منخفض جوي شمال البحر الأحمر".

وأضاف أن "البلاد مع موعد حالة من عدم الأستقرار الجوي"، متوقعا "هطول أمطار خفيفة تبدأ اليوم على المنطقة الغربية قرب الحدود مع الأردن وتتحسن مساء الغد وتتعمق الحالة نهار الإثنين والثلاثاء على مناطق واسعة من مناطق وسط وجنوب البلاد وإجزاء من المنطقة الشمالية مصحوبة بالعواصف الرعدية ونشاط الرياح".

وأشار إلى أن "التغيرات واردة في الحالة القادمة".

وبشأن حركة الرياح، فانها "شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة عدا المنطقة الغربية وبادية الجنوب متوقع رياح جنوبية شرقية ومتقلبة الإتجاه كذلك متوقع سكون وتقلبات في حركة الرياح يومي الإثنين والثلاثاء في أغلب المناطق".

أما درجات الحرارة فانها "تستمر على حالها الآيام القادمة ومزيد من أنخفاض الحرارة نهاية الأسبوع الحالي".

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