2021/11/14 | 09:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن انطلاق عملية أمنية في تلال حمرين ضمن قاطع عمليات شمال ديالى.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هندسة المتفجرات في الحشد الشعبي شرعت بعملية تفتيش وتطهير في تلال حمرين ضمن قاطع عمليات شمال ديالى".

يذكر ان عد أن عملية أمنية مشتركة واسعة انطلقت، صباح اليوم، في قاطع عمليات ديالى، اشتركت فيها قطعات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من الوكالات والدوائر الاستخبارية ، في سلسلة جبال حمرين ومناطق العبارة والقرى المجاورة.

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