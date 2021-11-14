2021/11/14 | 09:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن فتح شارعين في البياع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والإسهام في تقليل حدة الاختناقات المرورية.وقال بيان للقيادة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الفريق الركن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تعلن فتح شارعين في العاصمة المركز الخبري الوطني.

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