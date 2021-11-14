2021/11/14 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برر النائب المصري، أيمن محسب، طلب إحاطة في البرلمان لوزير ة الثقافة، بسبب مسرحية "المومس الفاضلة" بأن الاسم "استفزه جدا".

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