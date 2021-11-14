انطلاق اليوم الثاني من عملية ملاحقة داعش في جبال حمرين

2021/11/14 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

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شرعت قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والجيش، اليوم الاحد، باليوم الثاني من عمليات ملاحقة فلول داعش في سلسلة جبال حمرين في ديالى.

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ السومرية نيوز، إن "القوات تواصل تقدمها نحو أهدافها المرسومة من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة بين طريق بغداد - كركوك وطريق قرة تبة في سلسلة جبال حمرين بديالى لملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه".

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