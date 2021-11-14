اخصائية: الشخير في هذه الحالة مؤشر على أن حياتك في خطر

2021/11/14 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أكدت اختصاصية، أن الشخير أمراً طبيعياً ولا يدعو للقلق، لكنها ترى أيضاًة أنه قد يكون علامة على مشكلة صحية خطيرة.

وأوضحت أن الشخير يكون مؤشراً صحياً خطيراً عندما يحدث نتيجة “انقطاع النفس الانسدادي النومي”، مشيرة إلى أنه عبارة عن اضطراب خطير يحدث أثناء النوم، ويتسبب في توقف الأشخاص عن التنفس لنحو عشر ثوان.

وذكرت أن الشعور بالقلق من الشخير يبدأ عندما يصبح صوته صاخباً أو متقطّعاً نتيجة التوقف عن التنفس.

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