صادرات العراق النفطية الى امريكا تنخفض 73% خلال اسبوع

2021/11/14 | 10:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، انخفاضاً ملحوظاً في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا لتصل إلى 51 الف برميل يوميا كمتوسط خلال الأسبوع الماضي، انخفاضا من 187 الف برميل يوميًا، مايعني ان نسبة الانخفاض بلغت 73%.

وقالت الإدارة في تقرير إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.103 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 216 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.319 ملايين برميل يوميا”.

واضافت ان “امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 51 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيها 187 الف برميل يوميا، مايعني ان صادرات العراق النفطية الى امريكا انخفضت بنسبة 73% خلال الاسبوع الماضي عن الاسبوع الذي سبقه.

واشارت الى ان “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.550 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 598 ألف برميل يوميا، تلتها المكسيك التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 365 الف برميل يوميا، ثم البرازيل وبكمية بلغت بمعدل 142ألف برميل يوميا”.

ووفقا للإدارة فان “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 121 ألف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 117 الف برميل يوميا، ثم جاءت روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 95 الف برميل يوميا ،ثم جأءت نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 64 الف برميل يوميا”.

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