المغرب.. إجراءات حدودية جديدة لمكافحة كورونا

2021/11/14 | 10:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المغربية، السبت، تعزيز مراقبة الحدود للتصدي لفيروس كورونا، عبر إجراءات جديدة تشمل منع دخول الوافدين من بلدان عدة، إذا تبينت إصابتهم بالفيروس في مطارات المملكة وموانئها، ما لم يكونوا مقيمين فيها.

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