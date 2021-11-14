2021/11/14 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل وفد المنتخب الكوري الجنوبي، الى العاصمة القطرية الدوحة، فجر اليوم الاحد.واستغرقت رحلة المنتخب الكوري 10 ساعات، اذ جاء من العاصمة سيئول.وسيخوض المنتخب الكوري مرانه الاول في الدوحة مساء اليوم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنتخب الكوري يصل قطر استعدادًا لمواجهة أسود الرافدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الكوري يصل قطر استعدادًا لمواجهة أسود الرافدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الكوري يصل قطر استعدادًا لمواجهة أسود الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).