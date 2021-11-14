بعضها يعود إلى ماقبل 2003.. النزاهة بصدد استعادة أكثر من ملياري دولار من الأموال المهربة

2021/11/14 | 10:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن مساعيها لاستعادة أكثر من ملياري دولار من الأموال العراقية المهربة والتي صدرت فيها أحكام قضائية.وقال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، معتز فيصل العباسي، للصحيفة الرسمية، إن “الهيئة لديها قاعدة بيانات تصنّف الأموال بحسب مهام واختصاصات دائرة الاسترداد بموجب قانونها الاتحادي بشأن أموال الفساد، ولابد من […]

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النزاهة بصدد استعادة أكثر من ملياري دولار من الأموال المهربة أولاً على الايام نيوز.

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