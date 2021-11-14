2021/11/14 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوصت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، باعتماد مواقع جديدة لإصدار رخصة قيادة المركبات.وذكر بيان للنزاهة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “تقرير الخاص بتحليل نتائج استبانة قياس مدركات الرشوة في دوائر المرور العامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة توصي المرور باستحداث مواقع جديدة لإصدار رخصة القيادة المركز الخبري الوطني.

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