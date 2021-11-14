2021/11/14 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مصدر امني في ذي قار، اليوم الأحد، عن مصرع واصابة 4 أشخاص في حادث سير على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي البصرة وذي قار .
وقال المصدر في حديث صحافي، ان […]
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وقال المصدر في حديث صحافي، ان […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار..مصرع وإصابة 4 اشخاص في حادث سير المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار..مصرع وإصابة 4 اشخاص في حادث سير) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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