2021/11/14 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مصدر امني في ذي قار، اليوم الأحد، عن مصرع واصابة 4 أشخاص في حادث سير على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي البصرة وذي قار .وقال المصدر في حديث صحافي، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار..مصرع وإصابة 4 اشخاص في حادث سير المركز الخبري الوطني.

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