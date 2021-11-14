2021/11/14 | 10:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: stfVEOkbVqA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح مــدينة أربيل .. لقطات متنوعة لوسط المدينة وأنشطتها الترفيهية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صباح مــدينة أربيل .. لقطات متنوعة لوسط المدينة وأنشطتها الترفيهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).