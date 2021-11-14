الدولار القوي يطيح بأسعار النفط.. نبيل المرسومي

2021/11/14 | 10:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب نبيل المرسومي:

أحدث ارتفاع شديد في مستويات التضخم الأمريكي صدمة في الأسواق ودفع المستثمرين للمراهنة على رفع سعر الفائدة الأمريكية بحلول منتصف 2022 لكبح جماح التضخم خاصة مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وأظهرت بيانات حديثة، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 6.2%، وهو أسرع وتيرة منذ 30 عاما، مما دفع الدولار إلى الصعود بنسبة 0.1% وهو اعلى مستوى منذ تموز 2020 .

وادى ذلك الى تراجع سعر خام برنت الى 82 دولارا وسعر خام غرب تكساس الى 80.9 دولارا للبرميل بسبب العلاقة العكسية بين سعر صرف الدولار وسعر النفط ولقد أشار الكاتب lingyu yan في دراسته المنشورة في المجلة الأمريكية للصناعة وإدارة الإعمال إن الارتفاع في سعر صرف الدولار بنسبة %1 يخفض سعر النفط بنسبة %3.06 في المدى الطويل ,أما في المدى القصير فيخفض سعر النفط بنسبة %1.82 .



وقد عزز من الاتجاهات الهبوطية لأسعار النفط التكهنات فيما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيفرج عن جزء من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار.

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