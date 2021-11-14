عمليات بغداد تعلن فتح شارعين في البياع

2021/11/14 | 10:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت عمليّات بغداد، اليوم الأحد، فتح شارعين في منطقة البياع، لتقليل الزحمات المروية في تلك المناطق.

وذكر بيان لإعلام عمليات بغداد، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفريق الركن قائد عمليات بغداد أوعز بفتح شارعي (18) و (19) ضمن محلة 817 في منطقة البياع".

وأضاف، البيان، أن "هذه الخطوة جاءت لتقليل الزحامات المروية، وتقليل المعاناة عن كاهل المواطنين".

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