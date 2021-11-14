2021/11/14 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن عزمها تشكيل لجان بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لاطلاق المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية الموحدة بداية العام المقبل، كاشفة عن بلوغ نسبة من تم منحهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية بصدد اطلاق المرحلة الثانية من البطاقة الوطنية المركز الخبري الوطني.

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