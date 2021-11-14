2021/11/14 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقع المتنبئ الجوي، أحمد التميمي، الأحد، أن تشهد البلاد هذا الأسبوع زخات أمطار، وعواصف رعدية في بعض المناطق.وقال التميمي، في نشرة وزعها على عدد من وسائل الإعلام، إن “البلاد تتأثر بحالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بهطول زخات أمطار وعواصف رعدية هذا الأسبوع المركز الخبري الوطني.

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