حجي حامد يكشف أسرار داعش

2021/11/14 | 10:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتهم اعترف بجرائمه دون أي ضغط او إكراه وبحضور المدعي العام ومحاميه.

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