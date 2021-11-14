مع انخفاض الدين الى 20 مليار دولار.. هناك 41 مليار دولار اخرى!

2021/11/14 | 10:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف استاذ الاقتصاد نبيل المرسومي اليوم الاحد، عن حجم الدين العراقي بالمجمل، بعد ان اعلن مستشار حكومي عن تراجع الدين العراقي الخارجي الى 20 مليار دولار فقط.

وقال المرسومي في ايضاح تابعته “يس عراق”، إن “20 مليار دولار هو حجم الدين الخارجي الفعال الذي يدفع عنه العراق فوائد سنوية”، مبينا ان “هناك ديونا خارجية اخرى مجمدة تصل الى 41 مليار دولار لا تدفع عنها فوائد حاليا تعود للسعودية والامارات والكويت الذين يرفضون ان تعامل ديونهم كما فعلت دول نادي باريس التي اطفأت 80% من ديونها على العراق”.

واوضح ان “هناك دينا داخليا على العراق يصل الى 60 ترليون دينار علما ان العراق قد سدد خلال الثمان شهور الأولى من هذا العام 4.465 ترليون دينار عن أقساط خدمة ديونه”.

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