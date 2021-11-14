بمشاهد خاطفة للأنفاس.. ألماني يقف على حافة

2021/11/14 | 10:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسمع كثيرون عن "غراند كانيون" أمريكا، ولكن ما لا يعرفونه هو وجوده الكثير من الوديان التي تشبهه حول العالم، وتحديدًا في إيران..ماذا تعرف عنه؟

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