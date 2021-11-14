2021/11/14 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بعد عملية مخابراتية شاقة قادها ضباط عراقيون استمرت نحو ستة أشهر، وبإشراف مباشر من قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، استُدرج أهم إرهابيي داعش وأشدهم خطورة “حجي حامد” عبر مدن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكالة “NNC” تنفرد بنشر اعترافات “حجي حامد” نائب البغدادي المركز الخبري الوطني.

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