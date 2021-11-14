2021/11/14 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الحشد الشعبي،اليوم الاحد، عن شروع قواته بعملية تفتيش أمنية في سلسلة جبال بادوش بمحافظة نينوى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من الفوج الثالث للواء 14 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يشرع بعملية تفتيش في سلسلة جبال بادوش المركز الخبري الوطني.

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