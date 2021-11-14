ما هي فوائد الخوخ الأحمر للنساء

2021/11/14 | 10:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الخوخ الأحمر من الفواكه التي

تحتوي على العديد من الفيتامينات

المهمة لمختلف وظائف الجسم، وتتحدث

سينتيا الحاج دكتورة في علم التغذية

والغذاء حول أهميته.

يحتوي الخوخ الأحمر على العناصر

الغذائية الك

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