ايران تتبرأ من شحة المياه في العراق وتلقي باللائمة على تركيا

2021/11/14 | 10:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية

العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، يوم

الأحد، إن "الحكومة التركية تبني حوالي

20 سدا على نهر الفرات، ما سبب مشاكل لكل

من إيران والعراق في مواردهما المائية ..

وأضاف آل اسح

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