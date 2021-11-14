فتح شارعين في العاصمة بغداد (صور)

2021/11/14 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، فتح شارعين في منطقة البياع بالعاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قيادة عمليات بغداد تواصل نهجها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والإسهام في تقليل حدة الاختناقات المرورية، واستجابة لمناشدة أهالي منطقة البياع أوعز الفريق الركن قائد عمليات بغداد بفتح شارعي: (18) و (١٩) ضمن محلة ٨١٧ في منطقة البياع".

واضاف البيان، "بدورهم عبر أهالي المنطقة عن شكرهم وامتنانهم للسيد قائد العمليات لاستجابته الفورية للمناشدة، مثمنين هذه الجهود التي تسهم في خدمة المواطنين".

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