هل سيخوض بنس انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 ضد ترامب؟ مستشارته تجيب

2021/11/14 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحدث أليسا فرح، السكرتيرة الصحفية السابقة لمايك بنس، حول فرص وإمكانية خوض مايك بنس المنافسة ضد دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة لعام 2024.

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