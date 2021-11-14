العراق والاردن يبحثان آخر المستجدات الإقليمية

2021/11/14 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، اليوم الاحد، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وكذلك الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.وجاء اللقاء على هامش أعمال منتدى صير […]

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