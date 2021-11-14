2021/11/14 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على 14 عبوة ناسفة شمالي ديالى المركز الخبري الوطني.

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