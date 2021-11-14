جدل في مصر بعد عودة فيديوهات زكريا بطرس

2021/11/14 | 11:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت فيديوهات الكاهن المصري السابق زكريا بطرس إلى الواجهة وسط رد فعل غاضب على أحاديثه في هذه المقاطع التي اتسمت بنبرة هجومية على الإسلام والمسلمين، الأمر الذي استدعى ردا من الكنيسة القبطية في القاهرة.

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