سافر إلى الفضاء قبل شهر ثم لقي حتفه في حادث تحطم طائرة صغيرة

2021/11/14 | 11:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت شبكة "سي بي أس نيوز"، نقلا عن

الشرطة، أن رجل الأعمال الأميركي الذي

سافر إلى الفضاء في شهر أكتوبر الماضي،

غلين دي فريس (49 عاما)، لقي حتفه في حادث

تحطم طائرة صغيرة بولاية نيوجيرسي.





وأشار التقرير

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