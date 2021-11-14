2021/11/14 | 11:41 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملا بختيار يتهم اطرافا داخل الاتحاد الوطني بمحاولة اغتياله بالسم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/14 | 11:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملا بختيار يتهم اطرافا داخل الاتحاد الوطني بمحاولة اغتياله بالسم) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملا بختيار يتهم اطرافا داخل الاتحاد الوطني بمحاولة اغتياله بالسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).