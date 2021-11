تقرير أميركي يبرئ ايران من محاولة اغتيال الكاظمي

2021/11/14 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

أفاد تقرير لشبكة NBC News الأميركية، عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ترجيحهم أن إيران لم تصدر أوامر شن محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وذكر التقرير، أن قوى لميليشيات شيعية سلحتها طهران ودعمتها، هي التي نفذت الهجوم.

ونقل التقرير عن مسؤول عسكري أمريكي كبير واثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين قولهم، إن محاولة الاغتيال تظهر أن طهران كافحت من أجل احتواء قادة الميليشيات المتناحرين، منذ اغتيال أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني في كانون الثاني العام 2020.

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن مسؤولين حاليين وسابقين وخبراء إقليميين يقولون إن تصميم الطائرات المسيرة ومكوناتها تشبه المسيرات الأخرى التي تستخدمها الميليشيات في هجماتها الفاشلة على مجمع السفارة الأمريكية.

وكان قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني قال في وقت سابق إن سياسة التهديد التي يتعرض لها الكاظمي لا تمثل طهران، ولن تتبنى إيران ذلك.

