بعد حرمانه من بطولة عربية.. مصر تقدم اعتذارها للعراق (وثيقة)

2021/11/14 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

قدم الاتحاد المصري، اليوم الأحد، رسالة اعتذار رسمي من قبل الاتحاد المصري ورئيسة وجيه عزام الى الاتحاد العراقي للدراجات.

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