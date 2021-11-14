العثور على وكرين لداعش و15 عبوة ناسفة بكركوك وديالى

2021/11/14 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، العثور على وكرين لداعش و15 عبوة ناسفة بمحافظتي كركوك وديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت قطعات المقر المتقدم /كركوك والقطعات الملحقة بها من خلال فرقة المشاة الالية الثامنة والفرقتين الخامسة والثالثة بالشرطة الاتحادية والقطعات الملحقة بها، بواجب تفتيش ضمن قاطع المسؤولية يوم امس وصباح اليوم، تمكنت من العثور على وكرين للإرهابيين و6 قنابر هاون عيار 60 ملم وعبوة عبارة عن قنبرة هاون 120 ملم ولغم ضد الدبابات وثلاث عبوات ناسفة على شكل جليكان ومخزن بندقية كلاشنكوف وصاروخي قاذفة 40 ملم"، مبينة انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات".

واشارت الى انه "لليوم الثاني على التوالي تواصل القوات الأمنية واجباتها المكلف بها لتعزيز الأمن والاستقرار ، حيث تمكنت القطعات ضمن قيادة عمليات ديالى بالمحور الشمالي للجيش العراقي من العثور على 12 عبوة ناسفة وعبوتين اسطوانيتين"، موضحة انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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