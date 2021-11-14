2021/11/14 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداطلق مجلس ادارة مشروع البنيان المرصوص، اليوم الاحد، استمارة للتعيين، فيما حدد الضوابط والفئات المشمولة بها.وذكر المجلس في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "حسب توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والصادرة عن وزيره صالح محمد العراقي نعلن للاخوة الاعزاء عن ضوابط التقديم للتعيين:١-أن يكون المتقدم مسجلاً ومساهماً في البنيان المرصوص ومن المرحلة الأولى حصراً.٢- أن يكون المتقدم ضمن الشروط والضوابط الرسمية ( العمر القانوني والتحصيل الدراسي وان لا تكون بحقه جنحة او جناية..).٣- التقديم خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان عن طريق البريد الالكتروني المرفق طياً في الاستمارة.٤-سيكون الاختيار على نظام القرعة العلنية وعلى شكل وجبات.٥-أن لايكون المتقدم مرتبطاً بأي عمل حكومي ( ملاك، عقد، اجر يومي). ٦-يكون ادراج المعلومات في الاستمارة وفق المعلومات الرسمية الصحيحة والصريحة.٧-يشترط في المتقدم ان لا يكون من حملة الشهادات العليا والبكالوريوس في ذلك.٨-يوقع المتقدم على تعهد بصحة المعلومات وبخلافه يتحمل كافة التبعات القانونية بسحب الاستمارة. ٩-التقديم لكلا الجنسين على أن تكون نسبة النساء في التعيين 25%.١٠-يكون استلام الاستمارة من المتقدم مباشرة وعن طريق الاميل حصراً فلا يحق لأحد التدخل بإيصال الاستمارات حتى المسؤول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنيان المرصوص يطلق استمارة للتعيين ويحدد الضوابط والفئات المشمولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنيان المرصوص يطلق استمارة للتعيين ويحدد الضوابط والفئات المشمولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).