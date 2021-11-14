وزير الموارد يؤكد الحاجة لتطوير وتحسين برنامج سلامة السدود

2021/11/14 | 11:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، ان الحاجة اصبحت ملحة لتطوير وتحسين برنامج سلامة السدود.وذكر بيان لوزارة الموارد تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “انطلقت اليوم في محافظة نينوى وبحضور وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني فعاليات مؤتمر ابسو لسلامة السدود الذي تنظمه وزارة الموارد المائية / الهيأة العامة للسدود …

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