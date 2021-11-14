الداخلية توضح اسباب ارتفاع اسعار الطحين

2021/11/14 | 11:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الداخلية، السبت، وجود احتكار من قبل بعض التجار للمواد الأساسية، ما تسبب بزيادة أسعار تلك المواد رغم المشاكل الراهنة التي تواجه السوق العراقي.وقال الناطق باسم الوزارة خالد المحنا، في لقاء متلفز، إن “جميع السلع في الأسواق غير مسعرة من قبل الجهات الرسمية المعنية في هذا الأمر”، عازياً ارتفاع سعر …

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