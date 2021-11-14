خبير  اقتصادي لـ / نينا / : ازمة الطحين لن تستمر وستمر بسلام 

2021/11/14 | 11:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي حازم هادي ان : ازمة الطحين لن تستمر وستمر بسلام .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : ارتفاع سعر الطحين المستورد في الاسواق المحلية يعتمد اساسا على العرض والطلب او المضاربة التجارية داخل الاسواق.واضاف هادي انه : ولغرض الخروج من هذه الازمة فأن وزارة التجارة باوضحت ان لديها خزينا من هذه المادة لعدة اشهر بالاضافة الى انها عمدت الى استيراد 500الف طن من مادة الحنطة لتغطية الحاجة المحلية .واشار الى ان : هذه الحالة لن تستمر طويلا وستمر بسلام عند اكتفاء السوق المحلية من هذه المادة وعودة الطحين لسعره المعتاد.وكانت الاسواق المحلية شهدت خلال الايام الماضية ارتفاع سعر الطحين الذي وصل الى اربعين الف دينار للكيس الواحد ./انتهى3

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