2021/11/14 | 11:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني العثور على وكرين ارهابيين واسلحة واعتدة متنوعة في كركوك وديالى .وذكرت في بيان : ان قوة مشتركة قامت بواجب تفتيش ضمن قاطع المسؤولية يوم امس وصباح اليوم، وتمكنت من العثور على وكرين للإرهابيين و6 قنابر هاون عيار 60 ملم وعبوة عبارة عن قنبرة هاون 120 ملم ولغم ضد الدبابات وثلاث عبوات ناسفة ومخزن بندقية كلاشنكوف وصاروخي قاذفة 40 ملم.على صعيد متصل اوضحت الخلية انه : ولليوم الثاني على التوالي تواصل القوات الأمنية واجباتها المكلفة بها لتعزيز الأمن والاستقرار ، حيث تمكنت القطعات ضمن قيادة عمليات ديالى بالمحور الشمالي للجيش العراقي من العثور على 12 عبوة ناسفة وعبوتين اسطوانيتين./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على وكرين ارهابيين واسلحة واعتدة متنوعة في كركوك وديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على وكرين ارهابيين واسلحة واعتدة متنوعة في كركوك وديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).