2021/11/14 | 11:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ لا تزال أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، تحافظ على استقرارها في الأسواق المحلية.وسجلت أسعار بيع الدولار 148.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.000 دينار لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استمرار استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).