الاطار التنسيقي والحكمة ينفيان انسحاب الحكيم وكل ما ينشر عار عن الصحة

2021/11/14 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الإطار التنسيقي وتيار الحكمة انسحاب تيار الحكمة التابع لرجل الدين الشيعي عمار الحكيم من الإطار التنسيقي.وقال امين الاطار التنسيقي عباس العامري في بيان مقتضب: إنه “لا صحة للانباء المتداولة عن انسحاب تيار الحكمة عن الاطار التنسيقي، وكل ما … Readmore

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