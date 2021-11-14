الصحة: نخشى الشتاء.. والعراق غير مستثنى من الدخول بموجة رابعة

2021/11/14 | 11:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

اتخذت دوائر صحة بغداد والمحافظات، إجراءات احترازية مبكرة تحسبًا لموجة رابعة من الجائحة.

وقال عضو الفريق الإعلامي الطبي ربى فلاح في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق "، إنَّ "الوزارة ودوائر الصحة تستعد لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية تحسبًا لزيادة أعداد الإصابات بالوباء نتيجة دخول الموجة الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء خلال الجلسة 22 لمجلس الوزراء، باعتماد جميع التدابير اللازمة من توفير المستلزمات الطبية والعلاجية، واستنفار الملاكات الطبية والصحية وتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي والأسرة الكافية للمرضى، مع التزام المواطن بالوقاية".

وأضافت أنَّ "فصل الشتاء يشهد سنويًا زيادة المصابين بالأمراض التنفسية والوبائية، لذا توجد خشية من وباء كورونا الذي لم ينته عالميًا، لا سيما بعض الدول التي لم تصل إليها كميات كافية من اللقاحات، إذ شهدت زيادة في أعداد الإصابات والوفيات بدخول الموجة الجديدة".

وأوضحت فلاح أنَّ "العراق غير مستثنى من دخول الموجة الجديدة بسبب التغيرات الجينية التي تطرأ على الفيروس بين مدة وأخرى، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وقلة أعداد متلقي اللقاح لا سيما في بعض المحافظات والمناطق الطرفية من البلاد، إذ تنذر باحتمالية حدوث موجة وبائية رابعة بسبب تدني نسبة أعداد الملقحين، على الرغم من توفير اللقاحات ووصول دفعات جديدة أسبوعيًا وتوزيعها بين جميع المؤسسات الصحية وإقليم كردستان".

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