2021/11/14 | 11:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني التقى وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، مع وزراء خارجية العراق والأردن على هامش مشاركته في منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة.وبحث وزراء الدول الثلاث، سبل تعزيز التشاور والتنسيق في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يبحثان المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث المركز الخبري الوطني.

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