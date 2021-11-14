تفكيك لغز رفع العراق 5% فقط من حصته برفع الانتاج خلال تشرين الاول

2021/11/14 | 11:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

في بيانات متعددة، يظهر تضارب واضح وانخفاض في انتاج العراق النفطي مقارنة بحصته المفترضة وفق ماتفرضه اوبك من زيادة بمقدار 44 الف برميل يوميًا كل شهر، واخرها كان قيام العراق بضخ 7 الاف برميل يوميا في تشرين الاول الماضي بانخفاض يبلغ 95% عن الزيادة المفترضة التي تبلغ 44 الف برميل يوميًا.

الا ان “يس عراق” قامت بمقاطعة البيانات الواردة من اوبك، ليظهر ان هذا الانخفاض جاء كتخفيض تعويضي عن عدم التزام العراق بالزيادة المفترضة في شهر ايلول، فبدلًا من ان يرفع 44 الف برميل يوميًا في ايلول، قام العراق برفع انتاجه 81 الف برميل يوميًا.

وأعلنت منظمة “اوبك”، تسجيل العراق اقل زيادة في انتاجه النفطي من بين تسع دول رفعوا انتاجهم النفطي في شهر تشرين الاول الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير إن “إنتاج الدول الـ13 الأعضاء في منظمة أوبك من النفط ارتفع بنحو 217 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل الى 27.453 مليون برميل يوميًا بدعم زيادة الإمدادات من تسعة دول بينها العراق”، مبينة ان “الزيادات الأكبر جاءت من السعودية إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 110 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 9.750 مليون برميل يوميًا، كما زاد انتاج فنزويلا، مسجلة زيادة قدرها 57 الف برميل يومياً ليصل انتاجها الى 590 الف برميل يومياً، والامارات جاءت ثالثاً بزيادة قدرها 38 الف برميل لتصل الى انتاج 2.828 مليون برميل يوميا”.

اما العراق فقد سجل أقل زيادة من باقي دول الاعضاء في المنظمة في انتاجه النفطي لشهر تشرين الاول وبمقدار 7 الاف برميل يومياً فقط، ليصل الى 4.149 مليون برميل يوميا مقارنة مع شهر ايلول الماضي الذي بلغ الانتاج فيه 4.142 مليون برميل يوميا”.

وبالعودة إلى بيانات سابقة لأوبك وتحديدا جدول حصص الانتاج للدول الاعضاء، فأن حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر كانون الاول المقبل، حددت بـ 4.237 ملايين برميل يوميا بزيادة مقدارها 44 ألف برميل يوميا عن شهر تشرين الثاني البالغ 4.193 ملايين برميل يوميا وبزيادة بمقدارها 88 ألف برميل يوميا عن شهر تشرين الأول الماضي، البالغة 4.149 مليون برميل.

لذا، يتضح ان الـ4,149 مليون برميل يوميا التي انتجها العراق في تشرين الاول هي بالفعل حصته المحددة من اوبك بالرغم من انه رفع انتاجه عن ايلول 7 الاف برميل فقط يوميًا، في الوقت الذي من المفترض انه يرفع انتاجه اليومي 44 الف برميل يوميًا، وعلى هذا الاساس، يعني ان العراق اساسا قد رفع انتاجه في ايلول اكثر من حصته الحقيقية مما دفعه لتقليل الانتاج في تشرين الاول من 44 الف برميل يوميا الى 7 الاف برميل يوميا فقط، اي بنسبة تخفيض بلغت 95%.

وبما أن حصة العراق في تشرين الاول 4.149 مليون برميل يوميًا، بزيادة 44 الف برميل يوميًا عن ايلول، فيجب ان يكون انتاج العراق في ايلول 4.105 مليون برميل يوميًا، الا ان انتاج العراق بحسب البيانات الاخيرة لأوبك بلغ 4.142 مليون برميل يوميًا، أي انه انتج فوق حصته في ايلول بمقدار 37 الف برميل يوميًا.

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