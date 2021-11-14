السعودية تتحرك بسرعة نحو العراق اقتصاديا.. ما هي الرسالة؟

2021/11/14 | 12:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت العلاقات العراقية السعودية في التحسن مع حكومة حيدر العبادي عام 2017 .ومنذ ذلك الحين، تم افتتاح سفارة سعودية في بغداد، وتم إنشاء مجلس التنسيق العراقي السعودي.

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