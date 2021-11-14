بثمانية أهداف نظيفة.. فرنسا تهزم كازخستان وتتأهل إلى المونديال

2021/11/14 | 12:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهلت فرنسا حاملة اللقب إلى نهائيات

كأس العالم لكرة القدم 2022 قبل جولة من

النهاية بعدما أحرز كيليان مبابي أربعة

أهداف ليقودها للفوز 8-صفر على كازخستان

في المجموعة الرابعة يوم السبت.

وتتصدر فرنسا الم

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